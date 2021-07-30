Ormana girişler yasaklandı mı? Nerelerde ormana girmek yasak ve kaç gün? İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Ormanlık alana giriş yasağı kararı, yangınların önüne geçmek için valiliklerce duyuruldu. Türkiye'de meydana gelen yangınların ardından Bursa, Çanakkale gibi bazı illerde belirli süreye kadar ormanlara girişler kısıtlandı. Çanakkale, Gaziantep, Denizli, Niğde, Balıkesir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Ormanlık alanlara giriş yasağıyla beraber mangal, semaver ve ateş yakılmasına da izin verilmeyeceği bildirildi. Peki, Ormana girişler yasaklandı mı? Nerelerde ormana girmek yasak? İşte, orman yasakları getirilen illerle ilgili ayrıntılar.
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Hangi illerde ormana giriş yasaklandı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası art arda kentlerde valiliklerçe ormanlara giriş yasaklandı. İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi. Bu iller arasında Çanakkale, Bursa, Çankırı, Kastamonu, Hatay, Uşak, Denizli, Niğde, Balıkesir gibi kentler yer aldı.
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HANGİ İLLERDE ORMAN GİRİŞLERİ YASAK?
Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:
"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.
KOCAELİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
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ÇANKIRI VE KASTAMONU
Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca yangınlarla mücadele konusunda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
GAZİANTEP
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.
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HATAY
Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.
Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.
Kamp yerleri hariç izin verilen mesire alanları ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek.
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BATMAN
Batman Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla piknik ve mesire yerleri dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine göre düzenlenen orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmeliğin 32. maddesi gereğince Batman'da oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacının doğduğu belirtildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği'nce, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.
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UŞAK
Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.
Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.
YALOVA
Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.
Alınan kararlar gereği, 1 Ağustos-1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana girişi, orman içi yollarda ATV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı ve çadırsız kamp yapmak yasaklandı.
Piknik ve mesire alanlarında ise 19.00-07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakmaya kısıtlama getirildi.
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BURSA
Bursa'da 1 Eylül'e kadar vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, yangınlarla mücadele konusunda 7 maddelik tedbir kararı aldı.Bu kapsamda, Bursa sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-1 Eylül'de yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.
Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere vatandaşların gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasak olacak.
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DENİZLİ
Denizli Valiliği, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.
Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle kamp alanlarında yarından itibaren 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği bildirildi.
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NİĞDE
Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.
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ÇANAKKALE
Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.
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AYDIN
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.
Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.
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BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.
Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.
Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.
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ANTALYA
Antalya'da ormanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi. Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, 30 Temmuz-31 Ağustos döneminde yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği aktarıldı. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."