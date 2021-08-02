Orman yangınlarında son durum! Bakan Pakdemirli 2 Ağustos kontrol altına alınan ve devam eden yangınların listesini açıkladı

Orman yangınlarının hangi illerde devam ettiği ve hangi bölgelerde kontrol altına alındığı son dakika bilgisi ile belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde ise 13 yangının devam ettiğini bildirdi. Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta, Denizli gibi illerde yangınlara müdahaleler sürüyor. Son olarak Antalya'nın Demre ilçesinde ve Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." ifadelerini kullandı.