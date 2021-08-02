Orman yangınlarında son durum! Bakan Pakdemirli 2 Ağustos kontrol altına alınan ve devam eden yangınların listesini açıkladı
Orman yangınlarında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Muğla Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi şiddetli rüzgar nedeniyle kısa süre içinde alevlere teslim olurken yangın bazı evlere sirayet etti. Bir kötü haber de Aydın'dan geldi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Bakan Bekir Pakdemirli 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Peki, 2 Ağustos kontrol altına alınan ve devam eden yangınları hangileri? İşte, orman yangınlarında son durum bilgisi.
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Orman yangınlarının hangi illerde devam ettiği ve hangi bölgelerde kontrol altına alındığı son dakika bilgisi ile belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde ise 13 yangının devam ettiğini bildirdi. Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta, Denizli gibi illerde yangınlara müdahaleler sürüyor. Son olarak Antalya'nın Demre ilçesinde ve Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." ifadelerini kullandı.
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KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR
Orman yangınları 28 Temmuz-2 Ağustos detay durumu belli oldu. Adana'daki 23 yangından 1'i, Antalya'daki 18 yangından 3'ü, Muğla'daki 12 yangından 6'sı, İzmir'deki 11 yangından 1'i, Isparta'daki 2 yangından 1'i, Denizli'deki 2 yangından 1'i devam ediyor.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Adana’nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1’i, Antalya’nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3’ü, Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6’sı, İzmir’in Buca ilçesinde 11 yangından 1’i, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1’i, Denizli’nin Güney ilçesinde 2 yangından 1’i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor.
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ANTALYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, yangına anında müdahale edildiğini söyledi.
Etkin bir çalışmayla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını dile getiren Şatıroğlu, "Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Risk oluşturacak bir durum söz konusu değil." dedi.
Şatıroğlu, bölge halkının da konuya çok duyarlı olduğunu belirtti.
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ANKARA'DA SAZLIK ALANDA YANGIN
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.
Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti.
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangına bataklık zeminde bulunması nedeniyle karadan müdahalede zorluk çekildiği, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.
Açıklamada, yangının çevreye sirayet etmemesi için iş makineleri ile kafesleme çalışması da yapıldığı kaydedildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" dedi.