Orman meyvesi nedir? İşte, adından sürekli söz edilen orman meyveleri

2 - Böğürtlen



Tıpkı çilek gibi böğürtlen meyvesinin de birçok çeşidi bulunmaktadır. En çok yetiştirilen böğürtlenler Black Satın, Apache ve Chester'dır. Bu çeşitlere ek olarak ülkemizde Boysenberry böğürtleni de yetişiyor. En güçlü antioksidanlardan biridir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böğürtlen çayı ise günümüzde en çok tüketilen meyve çayları arasında yer alıyor. Böğürtlen çayı cildi yeniler ve yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşmasını önler.



3- Karadut



En düşük kalorili orman meyvelerinden biridir. Dünyada yaklaşık 90 çeşit karadut yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok yetişen karadut çeşitleri Siyah Güzel ve Çekirdeksiz Eğin Dutudur. Karaduttan yapılan pekmez, yüksek oranda demir ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.