Orman meyvesi nedir? İşte, adından sürekli söz edilen orman meyveleri
Orman meyveleri, doğada kendi halinde yetişebilen ve herhangi bir bakım ya da sulama ihtiyacı bulunmayan ağaçlardan elde edilmektedir. Genellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunabilen orman meyvesi, birden fazla çeşidi nitelemektedir. Peki, orman meyveleri nelerdir? İşte, genellikle pasta ve tatlı yapımında adı sıkça zikredilen orman meyveleri hakkında detaylı bilgiler
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Orman meyveleri, kalsiyum, magnezyum ve protein açısından oldukça destekleyicidir. En fazla tüketilen orman meyvelerinin başında çilek, ahududu ve böğürtlen gelmektedir. Genellikle çiğ tüketilebildikleri gibi komposto ya da reçel olarak kullanılabilen orman meyveleri, pek çok açıdan faydalıdır. İşte, Türkiye'de bulunan orman meyveleri hakkında detaylı bilgiler
1- Çilek
Türkiye'de reçeli en fazla yapılan orman meyvelerinden biridir. Teknolojinin tarımsal üretimde kullanılması ile birlikte son yıllarda çilek üretiminde ciddi bir artış yaşanmıştır. Çileğin en önemi faydalarından biri, kanı temizlemesidir. Düzenli aralıklarla çilek tüketmek stres ve kaygıyı azaltır. Ağız yaralarına iyi gelir ve kolesterolü düşürür.
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2 - Böğürtlen
Tıpkı çilek gibi böğürtlen meyvesinin de birçok çeşidi bulunmaktadır. En çok yetiştirilen böğürtlenler Black Satın, Apache ve Chester'dır. Bu çeşitlere ek olarak ülkemizde Boysenberry böğürtleni de yetişiyor. En güçlü antioksidanlardan biridir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böğürtlen çayı ise günümüzde en çok tüketilen meyve çayları arasında yer alıyor. Böğürtlen çayı cildi yeniler ve yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşmasını önler.
3- Karadut
En düşük kalorili orman meyvelerinden biridir. Dünyada yaklaşık 90 çeşit karadut yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok yetişen karadut çeşitleri Siyah Güzel ve Çekirdeksiz Eğin Dutudur. Karaduttan yapılan pekmez, yüksek oranda demir ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.
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4- Erik
Erik, hem A hem de C vitamini açısından zengindir. Can Eriği ve Mürdüm Eriği, yetiştirilmesi en kolay olan erik çeşitleridir. Doğal lif kaynağı olan yeşil erik ise, midedeki şişkinliği alır ve hazımsızlığı giderir. Bağırsak hareketlerini de düzenleyen orman meyvesi, özellikle akşam yemeklerinden bir iki saat sonra tüketilmelidir.
5- Kızılcık
Kırmızı renkli tüm meyveler gibi kızılcık da kan yapıcı özelliğe sahiptir. İçerisinde yer alan asiter tamamen organik olduğu için mideye zarar vermez. Bu asitler vücutta biriken yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasını sağlar.