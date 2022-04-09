Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak! İşte OGM personel alımı başvuru şartları

OGM'ye; "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. İşte, OGM personel alımı başvuru şartları...
OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,
8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.