Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak! İşte OGM personel alımı başvuru şartları

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,



2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,



3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,



7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,



8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.



