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Magazin
MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 08:14 | 

Orlando Bloom çocuklarıyla gezide: Şapkayı bebeğin yüzüne indirdi

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte çıktığı aile gezisinde böyle görüntülendi.

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1TATİL SÜRÜYOR

TATİL SÜRÜYOR

Gösteri dünyasının ünlü çiftinin çıktığı Hawai tatili bitmek bilmiyor. Bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, neredeyse iki aydır doğanın kucağında yaşamlarını sürdürüyor.

2YAĞMURDA YÜRÜYÜŞ

YAĞMURDA YÜRÜYÜŞ

Nişanlısı Katy Perry'den ikinci kez baba olan Orlando Bloom, önceki gün çocuklarıyla birlikte çıktığı gezide görüntülendi. Nişanlısı Perry, onunla ilişkisinden dünyaya gelen kızı Daisy Dovea, eski eşi model Miranda Kerr'dan olan oğlu Flynn ile birlikte tatilini sürdüren Bloom, önceki gün yürüyüşe çıktı.

3OĞLU SAKLANDI, KIZININ YÜZÜNÜ GİZLEDİ

OĞLU SAKLANDI, KIZININ YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Yağmurlu havaya aldırmayan Bloom, minik kızını özel bir aparatla göğsünde taşıdı. Oğlu Flynn ise elinde kendi şemsiyesiyle eşlik etti. Orlado Bloom, görüntülendiklerini fark edince kızı Daisy Dove'un yüzünü beyaz şapkasıyla gizledi. Miranda Kerr'dan dünyaya gelen 9 yaşındaki Flynn ile fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olarak babasının arkasına saklandı.

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