Orlando Bloom çocuklarıyla gezide: Şapkayı bebeğin yüzüne indirdi

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte çıktığı aile gezisinde böyle görüntülendi.
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1
TATİL SÜRÜYOR
Gösteri dünyasının ünlü çiftinin çıktığı Hawai tatili bitmek bilmiyor. Bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, neredeyse iki aydır doğanın kucağında yaşamlarını sürdürüyor.
2
YAĞMURDA YÜRÜYÜŞ
Nişanlısı Katy Perry'den ikinci kez baba olan Orlando Bloom, önceki gün çocuklarıyla birlikte çıktığı gezide görüntülendi. Nişanlısı Perry, onunla ilişkisinden dünyaya gelen kızı Daisy Dovea, eski eşi model Miranda Kerr'dan olan oğlu Flynn ile birlikte tatilini sürdüren Bloom, önceki gün yürüyüşe çıktı.
3
OĞLU SAKLANDI, KIZININ YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Yağmurlu havaya aldırmayan Bloom, minik kızını özel bir aparatla göğsünde taşıdı. Oğlu Flynn ise elinde kendi şemsiyesiyle eşlik etti. Orlado Bloom, görüntülendiklerini fark edince kızı Daisy Dove'un yüzünü beyaz şapkasıyla gizledi. Miranda Kerr'dan dünyaya gelen 9 yaşındaki Flynn ile fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olarak babasının arkasına saklandı.