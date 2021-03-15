Orlando Bloom çocuklarıyla gezide: Şapkayı bebeğin yüzüne indirdi

OĞLU SAKLANDI, KIZININ YÜZÜNÜ GİZLEDİ Yağmurlu havaya aldırmayan Bloom, minik kızını özel bir aparatla göğsünde taşıdı. Oğlu Flynn ise elinde kendi şemsiyesiyle eşlik etti. Orlado Bloom, görüntülendiklerini fark edince kızı Daisy Dove'un yüzünü beyaz şapkasıyla gizledi. Miranda Kerr'dan dünyaya gelen 9 yaşındaki Flynn ile fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olarak babasının arkasına saklandı.