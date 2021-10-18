Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Orionid meteor yağmuru görsel şölen yaşatacak!

Genellikle Orionids olarak kısaltılan Orionids meteor yağmuru , Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmurudur . Orionidler, geliyor gibi göründükleri, radyan olarak adlandırılan nokta Orion takımyıldızında yer aldığı için sözdedir , ancak gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülebilirler. Orionids, Ekim ayı sonlarında yaklaşık bir hafta süren yıllık bir meteor yağmurudur. Bazı yıllarda meteorlar saatte 50-70 oranında meydana gelebilir.