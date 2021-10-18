Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Orionid meteor yağmuru görsel şölen yaşatacak!
Orionidmeteor yağmuru nedeniyle gökyüzünde görsel şölen yaşanacak. Gök olayı tutkunlarının yakından takip ettiği Orionid meteor yağmuru ekim ayında gerçekleşecek. Her sene aynı tarihlerde görülen ve yaklaşık 1 hafta süren Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmuru olarak biliniyor. Bazı yıllarda saatte 50-70 oranında meydana gelebilen bu meteor yağmuru, gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülüyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? İşte, 2021 Orionid meteor yağmurları ile ilgili bilgiler.
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Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru gökyüzü tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Gökyüzünün bulutsuz olması halinde, yapay ışıkların olmadığı yerlerde görülebilecek olan Orionid meteor yağmuru 20 -21 Ekim’de izlenebilecek.
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ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 20 -21 Ekim’de net bir şekilde izlenebilecek.
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METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.
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Genellikle Orionids olarak kısaltılan Orionids meteor yağmuru , Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmurudur . Orionidler, geliyor gibi göründükleri, radyan olarak adlandırılan nokta Orion takımyıldızında yer aldığı için sözdedir , ancak gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülebilirler. Orionids, Ekim ayı sonlarında yaklaşık bir hafta süren yıllık bir meteor yağmurudur. Bazı yıllarda meteorlar saatte 50-70 oranında meydana gelebilir.
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ORİONİD METEOR YAĞMURU İZLENEBİLİR Mİ?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak.
Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.