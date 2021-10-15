Orionid meteor yağmuru için geri sayım... Orionid meteor yağmuru ne zaman, ekimin kaçında gerçekleşecek?

Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.