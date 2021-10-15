Orionid meteor yağmuru için geri sayım... Orionid meteor yağmuru ne zaman, ekimin kaçında gerçekleşecek?
Ekim ayında gerçekleşecek Orionid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor. Orionid meteor yağmuru ekim ayının sonlarına doğru gerçekleşecek ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, ekimin kaçında gerçekleşecek? İşte Orionid meteor yağmurunun detayları...
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Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 20 -21 Ekim’de net bir şekilde izlenebilecek.
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Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.
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ORİONİD METEOR YAĞMURU İZLENEBİLİR Mİ?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak.
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Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.