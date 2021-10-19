Orhan Oğuz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Prof. Dr. Orhan Oğuz’un biyografisi
Orhan Oğuz ile ilgili son dakika haberi geldi. Prof. Dr. Orhan Oğuz’un hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Orhan Oğuz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Orhan Oğuz hakkında bilgiler
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Orhan Oğuz’un yaşamını yitirdiği açıklandı. Prof. Dr. Orhan Oğuz’un hayatı ve eğitimi araştırılıyor. 1924 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurmuştur. İşte hakkında merak edilenler
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PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR?
Eskişehir’de 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda tamamlayan Prof. Dr. Oğuz, daha sonra Fransa’ya gitti. Paris’teki Sorbone Üniversitesi’nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü.
Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan’ın Kabil Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir’den Eskişehir’e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurdu.