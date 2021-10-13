Orhan Gencebay corona mı oldu? Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevim Emre, "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadelerini kullandı.