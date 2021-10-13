Orhan Gencebay corona mı oldu? Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den açıklama
Orhan Gencebay'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Orhan Gencebay’ın durumu sevenleri tarafından merak konusu olurken eşi Sevim Emre'den açıklama geldi. Peki, iddialar doğru mu? Orhan Gencebay corona mı oldu? İşte Sevim Emre’nin Orhan Gencebay'ın son durumu ile ilgili yaptığı açıklama…
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Orhan Gencebay’ın corona olup hastaneye kaldırıldığı haberlerine açıklama geldi. Sanatçının eşi Sevim Emre, konuyla ilgili yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevim Emre, "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadelerini kullandı.
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Sevim Emre, Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.