Orhan Gazi kimdir, eşi Theodora Hatun kimdir? İşte Orhan Gazi’nin hayatı ve eşleri
Dizi ve sinema projeleriyle birlikte Osmanlı Padişahlarının hayatları da bir kez daha gündeme geliyor, hayatı en çok merak edilen padişahlardan biri de Orhan Gazi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi veya Orhan Bey, 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü olan Orhan Gazi, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı, ve dertlerini dinlediği söylenir.Peki, Orhan Gazi kimdir, eşi Theodora Hatun kimdir? İşte Orhan Gazi’nin hayatı ve eşleri...
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Orhan Gazi veya Orhan Bey 1281 tarihinde Söğüt’te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı, ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.
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Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun (Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar uç beyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu emir-i kebir (beylerbeyi) rütbesi ile küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askerî eylemine katılmıştır.
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlılar'ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha güç kazanmıştır.
Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini, oğlu şehzade Murat‘a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir.
Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, öldüğünü yazmaktadır. tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir.
Orhan Bey, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür.
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ORHAN GAZİ’NİN EŞLERİ
Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.
Nilüfer Hatun - Yarhisar Tekfurun kızı, I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi.
Theodora Hatun - Bizans İmparatoru VI. İoannis'un kızı, Şehzade Halil'in annesi.
Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı.
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THEODORA HATUN HAKKINDA
Theodora Hatun Theodora Kantakuzini, Bizans prensesi, İmparator VI. İoannis'in kızı, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin eşlerinden biridir. İmparator VI. İoannis'in eşi Cermen asıllı kraliçe İrini Asanina'dan olan üç kızından biridir.
Ocak 1346'da, Babasının yükselen Osmanlı Beyliği ile müttefikliğini sağlamlaştırmak ve devam eden Bizans iç savaşında Osmanlıların İmparatoriçe-naip Savoy'lu Anna'ya yardım göndermelerinin önüne geçmek için, Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi ile nişanlandırıldı. Evlilik aynı yılın yazında gerçekleşti.