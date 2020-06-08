Organlarına iyi bakmak isteyen bu besinleri tüketsin

Kalp her atışıyla, karaciğer safra üretimiyle ya da akciğer her nefes alışımızla aslında ona iyi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.