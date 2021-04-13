Ordu ve Kastamonu imsakiye 2021 bilgileri! Kastamonu ve Ordu sahur vakti ve iftar saatleri

Yaşanan salgın nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde karşılandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:



"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle, bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir. Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah'ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı bariyi, Kuran-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi yerleştirmeliyiz. Umudumuzu ve direncimizi kaybetmeksizin gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp, ilahi iradeye teslim olmalıyız. Ramazan ayının rahmet ikliminden azami derecede istifade ederek, kendimizle yüzleşmeli, tefekkür, tezekkür ve ibadetle Rabb'imizin merhametine iltica etmeliyiz. Allah'ın kudreti ve inayetiyle en sıkıntılı zamanların bile nice güzelliklere vesile olabileceğini asla unutmayalım."