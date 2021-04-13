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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:02 | 

Ordu ve Kastamonu imsakiye 2021 bilgileri! Kastamonu ve Ordu sahur vakti ve iftar saatleri

Ordu Kastamonu sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Kastamonu'da ve Ordu'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusuna cevap alacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre sahur ve iftarlarını yapacaklar. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ordu ve Kastamonu iftar ve sahur saatleri, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte 2021 iftar ve sahur saatleri...

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Ordu ve Kastamonu imsakiye bilgileri araştırılan konular arasında bulunuyor. Merkez, Cide, Tosya, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede yaşayan vatandaşlar, "İlk sahur ve iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyorlar. Farz olan oruç ibadeti ramazan ayı boyunca yerine getirilecek. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Kastamonu ve Ordu iftar ve sahur saatleri...

RAMAZAN 2021 ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1519:1220:37*
214.04.202104:1319:1420:39
315.04.202104:1119:1520:40
416.04.202104:0919:1620:41
517.04.202104:0719:1720:43
618.04.202104:0519:1820:44
719.04.202104:0319:1920:46
820.04.202104:0219:2020:47
921.04.202104:0019:2120:49
1022.04.202103:5819:2220:50
1123.04.202103:5619:2320:52
1224.04.202103:5419:2420:53
1325.04.202103:5219:2520:54
1426.04.202103:5019:2620:56
1527.04.202103:4819:2720:57
1628.04.202103:4719:2820:59
1729.04.202103:4519:2921:00
1830.04.202103:4319:3121:02
1901.05.202103:4119:3221:03
2002.05.202103:3919:3321:05
2103.05.202103:3819:3421:06
2204.05.202103:3619:3521:08
2305.05.202103:3419:3621:09
2406.05.202103:3219:3721:11
2507.05.202103:3119:3821:12
2608.05.202103:2919:3921:14**
2709.05.202103:2719:4021:16
2810.05.202103:2519:4121:17
2911.05.202103:2419:4221:19
3012.05.202103:2219:4321:20***


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RAMAZAN 2021 KASTAMONU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3019:2920:55*
214.04.202104:2819:3020:56
315.04.202104:2619:3220:58
416.04.202104:2419:3320:59
517.04.202104:2219:3421:01
618.04.202104:2019:3521:02
719.04.202104:1819:3621:03
820.04.202104:1619:3721:05
921.04.202104:1519:3821:06
1022.04.202104:1319:3921:08
1123.04.202104:1119:4021:09
1224.04.202104:0919:4121:11
1325.04.202104:0719:4221:12
1426.04.202104:0519:4321:14
1527.04.202104:0319:4421:15
1628.04.202104:0119:4621:17
1729.04.202103:5919:4721:18
1830.04.202103:5719:4821:20
1901.05.202103:5619:4921:21
2002.05.202103:5419:5021:23
2103.05.202103:5219:5121:25
2204.05.202103:5019:5221:26
2305.05.202103:4819:5321:28
2406.05.202103:4719:5421:29
2507.05.202103:4519:5521:31
2608.05.202103:4319:5621:32**
2709.05.202103:4119:5721:34
2810.05.202103:4019:5821:35
2911.05.202103:3819:5921:37
3012.05.202103:3620:0021:39***


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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin ramazan aynın rahmet ikliminden azami derecede istifade etmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim." çağrısında bulundu.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, insanların hayatına sayısız güzellikler katan ramazan ayının, kalplerde, evlerde ve yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturduğunu belirtti.Ramazan ayında yapılan zekat, fitre, ikram, infak ve sadaka gibi ibadetlerle, Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendiğine, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekiştiğine dikkati çeken Erbaş, "Merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte, bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

4

Yaşanan salgın nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde karşılandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle, bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir. Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah'ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı bariyi, Kuran-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi yerleştirmeliyiz. Umudumuzu ve direncimizi kaybetmeksizin gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp, ilahi iradeye teslim olmalıyız. Ramazan ayının rahmet ikliminden azami derecede istifade ederek, kendimizle yüzleşmeli, tefekkür, tezekkür ve ibadetle Rabb'imizin merhametine iltica etmeliyiz. Allah'ın kudreti ve inayetiyle en sıkıntılı zamanların bile nice güzelliklere vesile olabileceğini asla unutmayalım."

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