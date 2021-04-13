Ordu ve Kastamonu imsakiye 2021 bilgileri! Kastamonu ve Ordu sahur vakti ve iftar saatleri
Ordu Kastamonu sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Kastamonu'da ve Ordu'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusuna cevap alacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre sahur ve iftarlarını yapacaklar. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ordu ve Kastamonu iftar ve sahur saatleri, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte 2021 iftar ve sahur saatleri...
Ordu ve Kastamonu imsakiye bilgileri araştırılan konular arasında bulunuyor. Merkez, Cide, Tosya, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede yaşayan vatandaşlar, "İlk sahur ve iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyorlar. Farz olan oruç ibadeti ramazan ayı boyunca yerine getirilecek. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Kastamonu ve Ordu iftar ve sahur saatleri...
RAMAZAN 2021 ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:15
|19:12
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:13
|19:14
|20:39
|3
|15.04.2021
|04:11
|19:15
|20:40
|4
|16.04.2021
|04:09
|19:16
|20:41
|5
|17.04.2021
|04:07
|19:17
|20:43
|6
|18.04.2021
|04:05
|19:18
|20:44
|7
|19.04.2021
|04:03
|19:19
|20:46
|8
|20.04.2021
|04:02
|19:20
|20:47
|9
|21.04.2021
|04:00
|19:21
|20:49
|10
|22.04.2021
|03:58
|19:22
|20:50
|11
|23.04.2021
|03:56
|19:23
|20:52
|12
|24.04.2021
|03:54
|19:24
|20:53
|13
|25.04.2021
|03:52
|19:25
|20:54
|14
|26.04.2021
|03:50
|19:26
|20:56
|15
|27.04.2021
|03:48
|19:27
|20:57
|16
|28.04.2021
|03:47
|19:28
|20:59
|17
|29.04.2021
|03:45
|19:29
|21:00
|18
|30.04.2021
|03:43
|19:31
|21:02
|19
|01.05.2021
|03:41
|19:32
|21:03
|20
|02.05.2021
|03:39
|19:33
|21:05
|21
|03.05.2021
|03:38
|19:34
|21:06
|22
|04.05.2021
|03:36
|19:35
|21:08
|23
|05.05.2021
|03:34
|19:36
|21:09
|24
|06.05.2021
|03:32
|19:37
|21:11
|25
|07.05.2021
|03:31
|19:38
|21:12
|26
|08.05.2021
|03:29
|19:39
|21:14**
|27
|09.05.2021
|03:27
|19:40
|21:16
|28
|10.05.2021
|03:25
|19:41
|21:17
|29
|11.05.2021
|03:24
|19:42
|21:19
|30
|12.05.2021
|03:22
|19:43
|21:20***
RAMAZAN 2021 KASTAMONU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:30
|19:29
|20:55*
|2
|14.04.2021
|04:28
|19:30
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:26
|19:32
|20:58
|4
|16.04.2021
|04:24
|19:33
|20:59
|5
|17.04.2021
|04:22
|19:34
|21:01
|6
|18.04.2021
|04:20
|19:35
|21:02
|7
|19.04.2021
|04:18
|19:36
|21:03
|8
|20.04.2021
|04:16
|19:37
|21:05
|9
|21.04.2021
|04:15
|19:38
|21:06
|10
|22.04.2021
|04:13
|19:39
|21:08
|11
|23.04.2021
|04:11
|19:40
|21:09
|12
|24.04.2021
|04:09
|19:41
|21:11
|13
|25.04.2021
|04:07
|19:42
|21:12
|14
|26.04.2021
|04:05
|19:43
|21:14
|15
|27.04.2021
|04:03
|19:44
|21:15
|16
|28.04.2021
|04:01
|19:46
|21:17
|17
|29.04.2021
|03:59
|19:47
|21:18
|18
|30.04.2021
|03:57
|19:48
|21:20
|19
|01.05.2021
|03:56
|19:49
|21:21
|20
|02.05.2021
|03:54
|19:50
|21:23
|21
|03.05.2021
|03:52
|19:51
|21:25
|22
|04.05.2021
|03:50
|19:52
|21:26
|23
|05.05.2021
|03:48
|19:53
|21:28
|24
|06.05.2021
|03:47
|19:54
|21:29
|25
|07.05.2021
|03:45
|19:55
|21:31
|26
|08.05.2021
|03:43
|19:56
|21:32**
|27
|09.05.2021
|03:41
|19:57
|21:34
|28
|10.05.2021
|03:40
|19:58
|21:35
|29
|11.05.2021
|03:38
|19:59
|21:37
|30
|12.05.2021
|03:36
|20:00
|21:39***
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