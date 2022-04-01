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ORDU İMSAKİYE 2022: Ordu sahur ve iftar saatleri Diyanet bilgisi!

#Ordu#Ordu İmsakiye#Ramazan

Ordu imsakiye bilgileri iftar ve sahur vakti dolayısıyla araştırılan konular arasında bulunuyor. Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede yaşayan vatandaşlar, "İlk sahur ve iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyorlar. Farz olan oruç ibadeti ramazan ayı boyunca yerine getirilecek. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan'da tutacaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Ordu iftar ve sahur saatleri...

1/3ORDU İMSAKİYE 2022: Ordu sahur ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Ordu sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Ordu'da sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre oruç tutmak isteyen vatandaşlar sahur ve iftarlarını yapacaklar. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak. Ordu iftar ve sahur saatleri, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte 2022 iftar ve sahur saatleri...

2/3RAMAZAN 2022 ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:3619:01
203 Nisan04:3419:02
304 Nisan04:3319:03
405 Nisan04:3119:04
506 Nisan04:2919:05
607 Nisan04:2719:06
708 Nisan04:2519:07
809 Nisan04:2319:08
910 Nisan04:2119:09
1011 Nisan04:1919:10
1112 Nisan04:1719:11
1213 Nisan04:1519:12
1314 Nisan04:1319:13
1415 Nisan04:1219:14
1516 Nisan04:1019:15


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3/3ORDU İMSAKİYE 2022: Ordu sahur ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Türk Kardiyoloji Derneği üyesi, Kardiyoloji ve Ritim Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, oruç tutacak olan kalp hastalarının mutlaka sahur yapması gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, oruç tutabilen kalp hastalarının iftar ve sahurda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda, "İftarda mutlaka başlangıçta çorba olmalı, mesela karışık sebze çorbası burada iyi seçenek olabilir. Çorbayı içtikten sonra yemeğe bir ara vermek çok iyi olur. Bu ara, sizin iştahınızı azaltacak ve aşırı kalorili beslenmenizi engelleyecektir. Kızartmalardan, aşırı yağlı gıdalardan, işlenmiş gıdalardan ve gazlı içeceklerden uzak durmak bu ayda kilo almamak açısından önemlidir. Yine aşırı karbonhidratlı, aşırı tuzlu beslenmek Ramazan esnasında sağlığınızın bozulmasına neden olabilir. İftar sırasında ve sahura kadar yeterince su içmek böbrek sağlığımızı korumak açısından çok önemlidir. Ancak kalp yetersizliği olan hastalar sıvı alımını 1-1,5 litre sınırında tutmalıdır. Kalp hastaları mutlaka sahur yapmalıdır. Sahurda tuzsuz peynir, yoğurt, bol yeşillik ve tuzsuz badem, ceviz tüketmekte fayda var. Aşırı çay, kahve tüketilmemelidir. Çay ve kahve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle sizin gün içerisinde susuz kalmanıza neden olabilir" dedi.

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#Ordu#Ordu İmsakiye#Ramazan