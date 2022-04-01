ORDU İMSAKİYE 2022: Ordu sahur ve iftar saatleri Diyanet bilgisi!

Türk Kardiyoloji Derneği üyesi, Kardiyoloji ve Ritim Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, oruç tutacak olan kalp hastalarının mutlaka sahur yapması gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, oruç tutabilen kalp hastalarının iftar ve sahurda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda, "İftarda mutlaka başlangıçta çorba olmalı, mesela karışık sebze çorbası burada iyi seçenek olabilir. Çorbayı içtikten sonra yemeğe bir ara vermek çok iyi olur. Bu ara, sizin iştahınızı azaltacak ve aşırı kalorili beslenmenizi engelleyecektir. Kızartmalardan, aşırı yağlı gıdalardan, işlenmiş gıdalardan ve gazlı içeceklerden uzak durmak bu ayda kilo almamak açısından önemlidir. Yine aşırı karbonhidratlı, aşırı tuzlu beslenmek Ramazan esnasında sağlığınızın bozulmasına neden olabilir. İftar sırasında ve sahura kadar yeterince su içmek böbrek sağlığımızı korumak açısından çok önemlidir. Ancak kalp yetersizliği olan hastalar sıvı alımını 1-1,5 litre sınırında tutmalıdır. Kalp hastaları mutlaka sahur yapmalıdır. Sahurda tuzsuz peynir, yoğurt, bol yeşillik ve tuzsuz badem, ceviz tüketmekte fayda var. Aşırı çay, kahve tüketilmemelidir. Çay ve kahve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle sizin gün içerisinde susuz kalmanıza neden olabilir" dedi.