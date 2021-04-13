Ordu iftar vakti 2021: Ordu iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye bilgileri
Ordu iftar vakti, 2021 yılı Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Üç ayların sonuncusu olan ramazan ayı, şaban ayının ardından başladı. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Ordu’da yaşayan vatandaşlar iftar ve akşam ezanı saatinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Ramazan İmsakiyesine göre Ordu iftar, akşam ezanı ve sahur saatleri
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Ordu’da akşam ezanı ve iftar saati, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Müslümanlar ramazan ayını bu yıl da büyük bir coşku ile karşıladılar. İlk oruç için sahura 12 Nisan gecesi kalkıldı. Ordu’da imsak vaktine göre oruçlarına başlayanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Ordu’da ilk iftar vakti 19:12’de olacak. İşte imsakiye bilgileri
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ORDU İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ordu'da iftar saati 19:12 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:13 olacak.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.