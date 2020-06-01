Orada bebek mi var?

Ünlü model arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisinde, giydiği tulumdan belli olan karnıyla dikkat çekti.
BACKRID USA
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TULUM GİYDİ
Uzun süren nişanlılık dönemini iki çocuğuna rağmen bitiren ünlü model, bir süredir yeni sevgilisiyle aşk yaşıyor. Podyumlarda fırtına gibi esen model, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezintisinde objektiflere takıldı. Karnındaki şişkinlik ise gözlerden kaçmadı.
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DOĞA GEZİNTİSİ
Nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğini bitiren ve İtalyan iş adamı Nicolo Oddi ile birlikte. Victoria's Secret meleği olarak adını duyuran 39 yaşındaki Ambrosio, önceki gün California Brentwood'da arkadaşlarıyla birlikte bir doğa gezisine çıktı.
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MASKEYİ EKSİK ETMEDİ
Bikinisinin üzerine yeşil bir tulum giyen Ambrosio, güneş gözlüğünü ve koronavirüsten korunmak için taktığı maskesini de eksik etmedi.
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YOKSA HAMİLE Mİ?
İki çocuk annesi Ambrosio'nun tulumundan belirgin şekilde görünen karnı ise uzaktan bile dikkat çekti. Ambrosio'nun bu görüntüsü "ünlü model yeni sevgilisinden hamile mi?" sorusunu gündeme getirdi.
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GÜLÜCÜKLER EKSİK OLMADI
Kıyafetini spor ayakkabılarla tamamlayan Alessandra Ambrosio'nun yüzünden eksik olmayan gülücükleri de dikkatlerden kaçmadı.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Ambrosio, uzun süre iş insanı Jamie Mazur ile nişanlıydı. Çiftin 11 yaşında Anja adında bir kızı ve 8 yaşında Noah adında bir oğlu bulunuyor.
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YENİ AŞK
Ambrosio ve Mazur, uzun süren nişanlılık dönemini 2 yıl önce bitirip yollarını ayırdı. Ünlü model o günden bu yana da İtalyan iş insanı Nicolo Oddi ile birlikte.
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SOSYAL İZOLASYON
Ambrosio, koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonu ve sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte California'daki evinde geçirdi.