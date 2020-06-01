Orada bebek mi var?

TULUM GİYDİ Uzun süren nişanlılık dönemini iki çocuğuna rağmen bitiren ünlü model, bir süredir yeni sevgilisiyle aşk yaşıyor. Podyumlarda fırtına gibi esen model, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezintisinde objektiflere takıldı. Karnındaki şişkinlik ise gözlerden kaçmadı.