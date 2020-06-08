Öpüşme sahnelerinde koronavirüs değişikliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sinema sektörünü de etkiledi. Üstelik sadece gişeyi ve çekimleri askıya alınmasını değil.
Backgrid UK, Backgrid USA
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1
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12 HAZİRAN'DA ÇEKİMLER BAŞLIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle de oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerde.
2
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BİLGİSAYAR EFEKTLERİ KULLANILACAK
Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinden bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak.
3
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HERKESE TEST YAPILACAK
Ama setlerdeki koronavirüs önlemleri bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek.
4
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SOSYAL MESAFE KURALI
Yani özetle, günlük hayatta uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına film setlerinde de uyulacak.
5
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GEREKİRSE SENARYO DEĞİŞECE
Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler ya yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek.
6
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PROVALAR PLEKSİGLAS ARDINDA
Bunlara ek olarak oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.
7
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STÜDYOYA SEYİRCİ ALINMAYACAK
Geçmişte stüdyoda seyircili çekilen bazı TV programlarına da artık seyirci alınmayacak.