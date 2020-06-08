Öpüşme sahnelerinde koronavirüs değişikliği

12 HAZİRAN'DA ÇEKİMLER BAŞLIYOR Koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle de oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerde.