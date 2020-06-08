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Magazin
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 12:29,

Öpüşme sahnelerinde koronavirüs değişikliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sinema sektörünü de etkiledi. Üstelik sadece gişeyi ve çekimleri askıya alınmasını değil.

Backgrid UK, Backgrid USA

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112 HAZİRANDA ÇEKİMLER BAŞLIYOR
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12 HAZİRAN'DA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle de oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerde.

2BİLGİSAYAR EFEKTLERİ KULLANILACAK
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BİLGİSAYAR EFEKTLERİ KULLANILACAK

Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinden bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak. 

3HERKESE TEST YAPILACAK
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HERKESE TEST YAPILACAK

Ama setlerdeki koronavirüs önlemleri bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek.

4SOSYAL MESAFE KURALI
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SOSYAL MESAFE KURALI

Yani özetle, günlük hayatta uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına film setlerinde de uyulacak.

5GEREKİRSE SENARYO DEĞİŞECE
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GEREKİRSE SENARYO DEĞİŞECE

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler ya yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek.

6PROVALAR PLEKSİGLAS ARDINDA
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PROVALAR PLEKSİGLAS ARDINDA

Bunlara ek olarak oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.

7STÜDYOYA SEYİRCİ ALINMAYACAK
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STÜDYOYA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Geçmişte stüdyoda seyircili çekilen bazı TV programlarına da artık seyirci alınmayacak. 

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