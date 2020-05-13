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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 16:30,

Öpücüklü maske

Gösteri dünyasının birçok ünlüsü günlük hayatta bakımsız görüntülenmekten rahatsız olur. Ama dünyayı kasıp kavuran koronavirüs günlerinde onların hayatında da bu anlamda bazı değişiklikler oldu.

BACKGRID USA

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Genellikle makyajsız ve dağınık halde görüntülenmekten çekilen ünlüler, artık yüzlerinde maskeleri ya da diğer koruyucu aksesuarlarıyla dağınık saçları, makyajsız yüzleriyle rahatça sokaklarda dolaşıyor.Bütün bunlara ek olarak artık "maske modası" da var. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla "en şık ve en ilginç" maske yarışına girdi.

İşte gösteri dünyasının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Los Angeles sokaklarından "maskeli ünlü" manzaraları.

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Oyuncu Kate Hudson, açık ara son günlerin en ilginç maske sahibi ünlüsü olarak öne çıktı.

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Bir arkadaşıyla birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülenen Hudson'ın maskesindeki pembe ruj sürülmüş dudak figürü ilgi çekti.

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Ashlee Simpson ise kilim desenli maske taktı.

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Simpson'ın kocası Evan Ross'un maskesi de kendisinin maskesiyle gayet uyumluydu.

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Kelly Rowland da renkli maske tercih etti.

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Aubrey Plaza'nın maskesi de ilginç.

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Ben Affleck ve sevgilisi Ana DeArmas, hemen her gün köpeklerini gezdiriyor.

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Önceleri hiçbir önlem almayan çift son dönemde maskelerini yüzlerinden çıkarmıyor.

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Lucy Hale maskesiz sokağa çıkmıyor.

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Sokakta eldivenlerini de eksik etmiyor.

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Isla Fisher maskesiyle....

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Fisher, kulaklıklarını da takıp günlük koşusunu bile maskesiyle yapıyor.

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Jessica Alba da maskesiz spor bile yapmayan ünlülerden.

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Ona küçük kızı eşlik etti.

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Jordyn Woods, kıyafetine uygun renkte maske taktı.

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Alışverişinde ona kız kardeşi eşlik etti.

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Leonardo DiCaprio ile bir dargın bir barışık sevgilisi Camila Morrone de maskeleriyle sokakta.

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Çiftin bir süre önce ayrıldığı ileri sürülmüştü. Sonra tekrar barıştılar.

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Malin Akerman da Hollywood'un maskeli ünlülerinden.

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Yırtık kotu ve maskesiyle objektiflere takıldı.

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Elizabeth Olsen maskesi ve eldiveniyle.

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Ünlü yıldız alışverişte böyle görüntülendi.

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Nicolette Sheridan beyaz maske tercih etti.

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Sheridan'ın neşesi yerindeydi.

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Sophie Turner ile Joe Jonas köpeklerini gezdiriyor.

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Turner, bir süre önce hamile olduğunu açıklamıştı.

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