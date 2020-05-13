Öpücüklü maske

Genellikle makyajsız ve dağınık halde görüntülenmekten çekilen ünlüler, artık yüzlerinde maskeleri ya da diğer koruyucu aksesuarlarıyla dağınık saçları, makyajsız yüzleriyle rahatça sokaklarda dolaşıyor.Bütün bunlara ek olarak artık "maske modası" da var. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla "en şık ve en ilginç" maske yarışına girdi.



İşte gösteri dünyasının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Los Angeles sokaklarından "maskeli ünlü" manzaraları.