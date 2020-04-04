Oprah Winfrey koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağışladı

PATATES ÇUVALLARINDAN DİKİLEN ELBİSELER GİYERDİ Oprah Winfrey'in bağışının büyük bölümünün gideceği yurtlar onun açısından son derece önemli. ABD'nin en çok kazanan TV yıldızlarından biri olan Winfrey bugün yanında çalışan yüzlerce kişiyi aileleriyle birlikte tatile çıkarıp tüm masraflarını karşılayacak durumda. Ama çocukluğu pek öyle geçmedi. Missisippi'de elektriği bile olmayan bir çiftlikte dünyaya gözlerini açan Winfrey, çocukluğunda genellikle yalın ayak gezerdi. Ailesi öylesine yoksuldu ki ona kıyafet bile alamazlardı. Winfrey, patates çuvallarından bozulup dikilen elbiseler giyerdi. Arkadaşları arasındada bu yüzden "çuval kız" olarak anılırdı. WJZ TV'deki "People Are Talking" programıyla talk şov kariyeri başladı. 1978 yılında başlayan kariyer 1983 yılında gelindiğinde büyük bir hızla yükselmeye başladı. Sonra da bu günlere kadar geldi.



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