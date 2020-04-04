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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 11:28, /

Oprah Winfrey koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağışladı

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show'a imza atan Oprah Winfrey koronavirüs mücadelesine 10 milyon dolar bağış yaptı.

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19 MİLYON DOLAR YURTLARA DAĞITILACAK

9 MİLYON DOLAR YURTLARA DAĞITILACAK

Winfrey’nın bağışının 9 milyon dolarlık kısmının Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölüneceği belirtildi.

BACKGRID UK

21 MİLYON DOLAR AMERİKA GIDA FONUNA

1 MİLYON DOLAR AMERİKA GIDA FONU'NA

66 yaşındaki Winfrey’nin bağışının 1 milyon dolarlık kısmı ise doğrudan Leonardo DiCaprio ve Apple’ın COVID-19’dan etkilenenlere yardım etmek için başlattıkları Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.

BACKGRID UK

3PATATES ÇUVALLARINDAN DİKİLEN ELBİSELER GİYERDİ

PATATES ÇUVALLARINDAN DİKİLEN ELBİSELER GİYERDİ

Oprah Winfrey'in bağışının büyük bölümünün gideceği yurtlar onun açısından son derece önemli. ABD'nin en çok kazanan TV yıldızlarından biri olan Winfrey bugün yanında çalışan yüzlerce kişiyi aileleriyle birlikte tatile çıkarıp tüm masraflarını karşılayacak durumda. Ama çocukluğu pek öyle geçmedi. Missisippi'de elektriği bile olmayan bir çiftlikte dünyaya gözlerini açan Winfrey, çocukluğunda genellikle yalın ayak gezerdi. Ailesi öylesine yoksuldu ki ona kıyafet bile alamazlardı. Winfrey, patates çuvallarından bozulup dikilen elbiseler giyerdi. Arkadaşları arasındada bu yüzden "çuval kız" olarak anılırdı. WJZ TV'deki "People Are Talking" programıyla talk şov kariyeri başladı. 1978 yılında başlayan kariyer 1983 yılında gelindiğinde büyük bir hızla yükselmeye başladı. Sonra da bu günlere kadar geldi.

SPLASH NEWS

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