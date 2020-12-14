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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 18:52 | 

Oppo'nun yeni telefonu şaşkınlık yarattı

Türkiye'de de pazar payını her geçen büyüten Oppo, bu kez görenleri şaşırtan yeni bir telefonu görücüye çıkardı.

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Oppo, bugünün telefonlarına hiç benzemeyen bir akıllı telefon konseptini ilk kez paylaştı.

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Oppo’nun Japon Nendo ile birlikte geliştirdiği ve henüz konsept aşamasında olan ürün, üçlü menteşe sistemi kullanıyor.

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7 inçlik uzunlamasına bir ekranla gelen yeni Oppo telefon, 3 farklı ekran boyutu sunuyor.

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Telefon şekilden şekle giriyor. Örneğin ikiye katlanarak kapanan telefonun üst kapağını hafifçe yukarı yönde katladığınızda 40mm uzunluğunda bir bilgi ekranı beliriyor.

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Ayrıca daha fazla işlev için yukarı yönlü katlamaya devam ettiğinizde bu kez 80mm boyutunda bir ekran sizi karşılıyor. Böylece kamera her türlü pozisyonda size bakıyor.

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Genişleyen ve şekilden şekle giren bu yeni nesil telefonun ilerleyen yıllarda satışa çıkabilme ihtimali söz konusu.

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