Oppo'nun yeni telefonu şaşkınlık yarattı

Oppo, bugünün telefonlarına hiç benzemeyen bir akıllı telefon konseptini ilk kez paylaştı. Oppo’nun Japon Nendo ile birlikte geliştirdiği ve henüz konsept aşamasında olan ürün, üçlü menteşe sistemi kullanıyor. 7 inçlik uzunlamasına bir ekranla gelen yeni Oppo telefon, 3 farklı ekran boyutu sunuyor.Telefon şekilden şekle giriyor. Örneğin ikiye katlanarak kapanan telefonun üst kapağını hafifçe yukarı yönde katladığınızda 40mm uzunluğunda bir bilgi ekranı beliriyor. Ayrıca daha fazla işlev için yukarı yönlü katlamaya devam ettiğinizde bu kez 80mm boyutunda bir ekran sizi karşılıyor. Böylece kamera her türlü pozisyonda size bakıyor. Genişleyen ve şekilden şekle giren bu yeni nesil telefonun ilerleyen yıllarda satışa çıkabilme ihtimali söz konusu.