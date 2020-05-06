OPPO Reno 3 Pro fiyat ve özellikleri ile ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor!
Ã‡inli telefon Ã¼reticisi OPPO Reno 3 Pro modeli ile TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼ksek kamera deÄŸerleri ve sÄ±nÄ±fÄ±na gÃ¶re gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸlemci yapÄ±sÄ±yla dikkat Ã§eken OPPO Reno 3 Pro, hÄ±zlÄ± ÅŸarj seviyesin 4.0 ile geliyor. Standart olarak Android 10 tabanlÄ± sÃ¼rÃ¼m ile gelen akÄ±llÄ± cihaz, OPPO'nun kendi arayÃ¼zÃ¼ olan ColorOS 7 ile destekleniyor. 4000 mAh batarya ise cihazda uzun soluklu kullanÄ±ma imkan tanÄ±yor. Peki, OPPO Reno 3 Pro fiyat ve Ã¶zellikleri nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte, akÄ±llÄ± telefon satÄ±n almak isteyen kiÅŸilerin deÄŸerlendirmeye aldÄ±ÄŸÄ± OPPO Reno 3 Pro hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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Asya kÄ±tasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen cep telefonu Ã¼reticilerinden OPPO, Reno 3 Pro modeli ile piyasadaki yerini bir kez daha aldÄ±. Ãœst ve orta Ã¼st ve seviye cep telefonu Ã¼retimi yapan OPPO, Reno 3 Pro ile kamera performansÄ±nÄ± yeni bir aÅŸamaya getirdi. Peki, OPPO Reno 3 Pro Ã¶zellikleri ve fiyatÄ± nasÄ±l? Ä°ÅŸte, tÃ¼m o detaylar
OPPO RENO 3 PRO Ã–ZELLÄ°KLERÄ°
Oppo Reno 3 Pro ise Oppo'nÄ±n bir Ã¼st seviye telefonu... 6.5 inÃ§ ekran bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼yle gelen telefonda Gorilla Glass 5 cam teknolojisi var.
Ä°ÅŸlemci tarafÄ±nda bu kez Qualcomm'u tercih eden Oppo, telefona Snapdragon 765G iÅŸlemci eklemiÅŸ. 8/12 GB RAM seÃ§enekleriyle gelen Oppo Reno 3 Pro'da depolama hafÄ±zasÄ± tarafÄ±nda ise kullanÄ±cÄ±larÄ±n iki seÃ§eneÄŸi olacak: 128/256 GB
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OPPO RENO 3 PRO KAMERA Ã–ZELLÄ°KLERÄ°
Android 10 iÅŸletim sistemi yÃ¼klÃ¼ olarak gelen ve Oppo'nun ColorOS 7.0 yazÄ±lÄ±mÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan telefonun arka yÃ¼zÃ¼nde 4 kamera bulunuyor.Â 48 MP ana + 8 MP geniÅŸ aÃ§Ä±lÄ± + 23 MP telefoto + 2 MP mono ile birlikte Ã¶n yÃ¼zde de 32 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilen bir kamera mevcut.
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OPPO RENO 3 PRO BATARYA GÃœCÃœ
172 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan telefonun 4025 mAh bataryasÄ± bulunuyor. Ekrana gÃ¶mÃ¼lÃ¼ parmak izi sensÃ¶rÃ¼yle dikkat Ã§eken Oppo Reno 3 Pro'da VOOC 4.0 hÄ±zlÄ± ÅŸarj teknolojisi bulunuyor. Cihaz, aynÄ± zamanda Reno 3 gibi 5G desteÄŸini de iÃ§eriyor.Â
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OPPO RENO 3 PRO Ã–ZELLÄ°KLERÄ°
OPPO Reno 3 Pro yurt dÄ±ÅŸÄ± satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde;
8 GB RAM + 128 GB depolama alanÄ±: 571 dolar 12 GB RAM + 256 GB depolama alanÄ±: 640 dolar OPPO Reno 3 Pro [Klasik Mavi Versiyonu] 8 GB RAM + 128 GB depolama alanÄ±: 600 dolar
Oppo Reno 3 Pro 128 GB versiyonu Ã¼lkemizde 6 bin 600 lira civarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor.