Asya kÄ±tasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen cep telefonu Ã¼reticilerinden OPPO, Reno 3 Pro modeli ile piyasadaki yerini bir kez daha aldÄ±. Ãœst ve orta Ã¼st ve seviye cep telefonu Ã¼retimi yapan OPPO, Reno 3 Pro ile kamera performansÄ±nÄ± yeni bir aÅŸamaya getirdi. Peki, OPPO Reno 3 Pro Ã¶zellikleri ve fiyatÄ± nasÄ±l? Ä°ÅŸte, tÃ¼m o detaylar



OPPO RENO 3 PRO Ã–ZELLÄ°KLERÄ°



Oppo Reno 3 Pro ise Oppo'nÄ±n bir Ã¼st seviye telefonu... 6.5 inÃ§ ekran bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼yle gelen telefonda Gorilla Glass 5 cam teknolojisi var.



Ä°ÅŸlemci tarafÄ±nda bu kez Qualcomm'u tercih eden Oppo, telefona Snapdragon 765G iÅŸlemci eklemiÅŸ. 8/12 GB RAM seÃ§enekleriyle gelen Oppo Reno 3 Pro'da depolama hafÄ±zasÄ± tarafÄ±nda ise kullanÄ±cÄ±larÄ±n iki seÃ§eneÄŸi olacak: 128/256 GB