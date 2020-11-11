Oppo A73 incelemesi

Üründe bulunan Süper Güç Tasarrufu modu da şarjınız çok azalsa da temel uygulamaları kullanarak sizi bir süre daha telefonunuzun idare etmesini sağlıyor. Yapay Zeka Gece Şarjı özelliği de gece boyu bataryanın sadece yüzde 5 ila 10 oranda azalmasına neden oluyor.