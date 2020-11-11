Oppo A73 incelemesi

Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte ürünleriyle pek çok kullanıcıya ulaşan Oppo, bu kez orta sınıf iddialı bir telefonla geldi. Oppo A73'ü yakından inceledik.
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Çin merkezli telefon üreticilerinden Oppo, yeni bir telefonu satışa sundu. A serisine yeni bir halka ekleyen şirket, orta sınıf için iddialı bir telefon ortaya koydu. Şimdi gelin, Oppo A73'e yakından bakalım.
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Oppo'dan yapılan açıklamaya göre A serisi telefonların odak noktası oyun ve içerik tüketen kullanıcılar ve elbette farklı bir tasarım. İki farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun beyaz renkli modelini deneyimledim.
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Cihazın farklı bir kasaya sahip olduğunu en başta söyleyebiliriz. Arkadaki desenler telefona farklı bir hava katmış. Diğer yandan ürün sadece tasarımıyla değil, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.
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Ekran tarafında damla çentik tasarım kullanan Oppo A73, 4015 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Oppo bilindiği gibi batarya konusunda yeni teknolojilere hızla adapte olan ve kendi geliştiren bir şirket. Bu cihazda da bu farkı görebiliyoruz.
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30W VOOC hızlı şarj desteğine sahip olan Oppo A73, sadece 56 dakikada tam şarj olabiliyor. Yani yüzde 0'dayken telefonu şarja taktığınızda bir saatten az bir sürede yüzde 100 doluluğa ulaşabiliyorsunuz. Telefonu 10 dakika şarj ettiğinizde de yüzde 27, 30 dakika şarj ettiğinizde ise yüzde 72 oranında şarj oluyor.
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Üründe bulunan Süper Güç Tasarrufu modu da şarjınız çok azalsa da temel uygulamaları kullanarak sizi bir süre daha telefonunuzun idare etmesini sağlıyor. Yapay Zeka Gece Şarjı özelliği de gece boyu bataryanın sadece yüzde 5 ila 10 oranda azalmasına neden oluyor.
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Süper Güç Tasarrufu Modu ile akıllı telefonun pili yalnızca %5 doluyken bile 17 saat bekleme süresi sunuyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise telefonunuzu siz uyanmadan 90 dakika öncesine kadar pilin son %80-100 aralığını şarj etmeyi bırakıyor ve geriye kalan kısmı yavaşça şarj ediyor.
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Oppo A73, kamera tarafında da orta sınıf bir telefon için ihtiyaca cevap veriyor. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve çift mono sensörle gelen ürünün ön yüzünde de 16 MP kamera bulunuyor.
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Fotoğraf çekimlerinde başarılı olan ürün, gece çekimlerinde ya da ışığın yeterli olmadığı durumlarda da tatmin eden sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Elbette bir amiral telefon performansını A73'ten beklemeyin.
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Android 10 işletim sistemi üstüne kurulu ColorOS 7.2 arayüzüyle gelen Oppo A73, Android deneyimini farklı bir noktaya taşıyor. Birçok Android telefon piyasada; hepsi de farklı arayüzlerle geliyor.
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Ancak ColorOS hem işe yarar bazı uygulamaları elimizin altına getiriyor hem de arayüz daha fazla kullanıcı dostu.
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6.44 inç ekran büyüklüğüne sahip olması nedeniyle 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo A73, AMOLED ekran kullanıyor. Ekran büyüklüğü söz konusu olduğunda standart bir büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz.
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Sonuç itibariyle orta sınıf bir telefon arıyorsanız ve özellikle batarya ömrü sizin için öncelikli konuysa, Oppo A73 seçeneklerinizin arasında olmalı.