Gündem Yalın Onat ERGÖR- Osman BAKIR-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL(DHA) Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 - 14:01 | 27 Ağustos 2021 - 14:01

Operasyonlarda kritik rol oynuyor! Polisin vazgeçilmezi: Jammer

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 'Jammer' ekibi kritik rol üstleniyor. Jammer ekibi, 1 Mayıs 2021'de göreve başladı. Ekipte en çok ASELSAN'ın geliştirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları taşıyan polisler dikkat çekiyor. İstanbul emniyetinin çeşitli birimlerinde 50 sırt tipi sinyal karıştırıcı bulunuyor. Kullanıma hazırlamak için yaklaşık iki dakikalık bir kurulum gerektiren sırt tipi sinyal karıştırıcı, özel bir ekipmanla giyiliyor.