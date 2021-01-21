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Gündem
Muammer Şen/KARAMAN, (DHA)- 
Haber Giriş: 21 Ocak 2021 - 12:30 | 

Operasyonda korkunç detaylar! Ayrılmak isteyenlere...

Karaman'da, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Güllü U.'nun, örgütten ayrılacağını söylemesi üzerine Aslı Dudu D.'nin talimatıyla 2 gün işkence için boş evde tutulduğu belirtildi. Aç ve susuz bırakılan kadının kulağının dibinde tabancayla ateş edildiği, saçlarının 3 numara kesildiği ardından tekrar uyuşturucu sattırılıp, fuhuş yaptırıldığı iddia edildi. 

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