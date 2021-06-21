Operasyon 41 çok yakında başlıyor! İşte, Operasyon 41 yarışmacıları ve fragmanı
Kanal D ekranlarında başlayacak yeni yarışma programı Operasyon 41, zorlu şartlarıyla ve maceracı yarışmacılarıyla Survivor’a rakip olarak gösteriliyor. Sunuculuğunu eski bir Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu’nun yapacağı Operasyon 41, fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği televizyon programları arasında yer aldı. Peki Operasyon 41 nedir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı macera dolu yarışma programı Operasyon 41 Kanal D'de başlıyor!
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OPERASYON 41 NEDİR?
Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.
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Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.
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OPERASYON 41 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fragmanı yeni yayınlanan yarışma programı Operasyon 41'in çok yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacağı müjdesi paylaşıldı.
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OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMLER?
Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41’de mücadele edecek.