Operasyon 41 çok yakında başlıyor! İşte, Operasyon 41 yarışmacıları ve fragmanı

OPERASYON 41 NEDİR? Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.