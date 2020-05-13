Oolong nedir? Oolong çayı yararları nelerdir?

Oolong çayı, yarı fermantasyona uğrayarak üretilen çay bitkisini ifade etmektedir. Normal çay ağacından elde edilerek üretilen oolong çayı, faydaları ve yararları ile tüketicinin ilgisini çekmektedir. Peki, Oolong çayı yararları nelerdir? İşte, rengi, kokusu ve tadı normal çaya göre farklı olan Oolong çayı yararları hakkında detaylı bilgiler
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1
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Oolong çayı Çin kökenli bir çaydır. Ülkemizde de çayın belirli aşamalardan geçmesiyle birlikte üretilebilmektedir. Oolong çayı faydaları ile çok konuşulmaktadır. İşte, Oolong çayı faydaları ve yararları hakkında bazı bilgiler
2
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Çoğu oolong çayları, özellikle kaliteli olanları sadece belirli çeşitleri için kullanılan benzersiz çay bitki çeşitlerini içermektedir. Oksidasyon derecesi, çeşitliliğe ve üretim tarzına bağlı olarak %8 ila %85 arasında değişebilmektedir. Oolong, özellikle Güney Çin'de çay uzmanları ile Güneydoğu Asya'daki Çinli göçmenler arasında popülerdir.
3
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Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, Antioksidan bakımından zengindir, Kan şekerini dengeler, Kilo vermeye yardımcı olur, Kolesterolü düşürür, Vücutta bulunan toksitlerin atılmasını sağlar, Ağız sağlığına katkı sağlayarak diş çürümesini önler, Zihinsel performansı geliştirir,
4
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Oolong çok hassas bir çaydır. Bu yüzden diğer çaylara göre biraz daha dikkatli hazırlanmalıdır. Çayın hafif sarımsı yeşilimsi bir renge büründüğünü gördüğünüz zaman artık çayınız da hazır demektir.
5
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Oolong çayı, kaynayıp azıcık soğutulmuş suda 1,5-2 dakika boyunca demlenmelidir. Böylece çayınızın o ferahlatıcı, güçlü ve komplike tadına ve arkasından ağzınızda bırakacağı o yumuşak ve gizemli aromaya en iyi şekilde ulaşabilirsiniz.