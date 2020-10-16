ONUR KURULU BULUŞTU

Onur ve Danışma Kurulu üyeleri, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fatih Tutak’ın TURK adlı restoranında verilen yemekte bir araya geldi.
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Hürriyet Gazetesi ve Karaca işbirliğinde gizli müfettişlik sistemiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk restoran rehberi İncili Gastronomi Rehberi’nin dördüncüsünün çalışmalarına başlandı. Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca’nın ev sahipliğinde 13 Ekim Salı akşamı Onur ve Danışma Kurulu üyeleri bir araya geldi.
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Covid-19 önlemleri gereği katılımın sınırlı sayıda tutulduğu, Fatih Tutak’ın TURK adlı restoranında verilen yemeğe Onur Kurulu üyeleri Teoman Hünal, Vedat Başaran, Mehmet Yalçın, Dilara Koçak, Reha Tanör, Hande Arslanalp’in yanı sıra Gamze İneceli, Zeyno Gürses Dolay, Oğul Türkkan, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Demirören Medya Gazete ve Entegre Projeler Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özbek, Demirören Medya Kurumsal İletişim Direktörü Ayşe Kırımlı, Medyanet Dijital Projeler Direktörü Selçuk Kayalar, Karaca Pazarlama İletişim Müdürü Sultan Köse ve İdea PR CEO Şila Gök katıldı. Ayrıca Kapadokya ve İstanbul’u ziyarete gelen, İngiltere’nin ünlü yeme-içme yazarı, doğal sanat tarihçisi, çizer ve Oxford Yemek Sempozyumu Yönetim Kurulu Başkanı Elisabeth Luard da yemeğin konukları arasındaydı.
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İncili Gastronomi Rehberi Projesi Koordinatörü Müge Akgün, Demirören Medya Gazete ve Entegre Projeler Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özbek, Karaca Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Melis Uslukılınç ve Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca da rehberin önemi ve içeriği konusunda kısaca bilgi verdi.
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Pandemi sürecinde en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen restoranların değişiminin ve dönüşümünün de anlatılacağı İGR’nin önümüzdeki yıl mart ayı sonunda raflara çıkması planlanıyor.