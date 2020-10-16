ONUR KURULU BULUŞTU

Covid-19 önlemleri gereği katılımın sınırlı sayıda tutulduğu, Fatih Tutak’ın TURK adlı restoranında verilen yemeğe Onur Kurulu üyeleri Teoman Hünal, Vedat Başaran, Mehmet Yalçın, Dilara Koçak, Reha Tanör, Hande Arslanalp’in yanı sıra Gamze İneceli, Zeyno Gürses Dolay, Oğul Türkkan, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Demirören Medya Gazete ve Entegre Projeler Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özbek, Demirören Medya Kurumsal İletişim Direktörü Ayşe Kırımlı, Medyanet Dijital Projeler Direktörü Selçuk Kayalar, Karaca Pazarlama İletişim Müdürü Sultan Köse ve İdea PR CEO Şila Gök katıldı. Ayrıca Kapadokya ve İstanbul’u ziyarete gelen, İngiltere’nin ünlü yeme-içme yazarı, doğal sanat tarihçisi, çizer ve Oxford Yemek Sempozyumu Yönetim Kurulu Başkanı Elisabeth Luard da yemeğin konukları arasındaydı.