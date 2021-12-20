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Televizyon
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 09:20 | 

Onur Durmaz Yargı'dan ayrıldı mı, Engin karakteri öldü mü?

Yargı dizisinin 14. Bölümüne Engin’in ölüm haberi damga vurdu. Dizi takipçileri bölüm boyunca Engin’in akıbetini sorgularken; Ceylin’in perişan görüntüsü ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği anlar merak uyandırdı. Peki Yargı dizisinin en çok konuşulan karakteri Engin karakteri öldü mü? Onur Durmaz Yargı'dan ayrıldı mı?

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Yargı dizisinin son bölümünde Engin'in ölüm haberi dengeleri değiştirdi. Bulunan cesedin kime ait olduğu yeni bölüme dair merakı zirveye taşırken, Ceylin’in şok geçirmiş halleri o gece yaşadıklarına dair izleyenlerin kafasında soru işaretleri yarattı. Ceylin için endişe duyan Ilgaz, Pars ve Eren’in yardımıyla Ceylin’in peşine düşerken bir erkek cesedi bulunması herkesi dehşete düşürdü.
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Ormanda bulunan cesedin Engin’e ait olduğu ortaya çıktı. Kalbine isabet eden kurşunla ölen Engin’in tek şüphelisi ise Ceylin’di. Bölüm boyunca hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Ceylin, Yargı dizisinin 14. Bölüm finalinde tutuklandı.
3Onur Durmaz kimdir

Onur Durmaz kimdir?

Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır. Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.
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