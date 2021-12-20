Onur Durmaz Yargı'dan ayrıldı mı, Engin karakteri öldü mü?

Onur Durmaz kimdir?

Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır. Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.