Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 12:57,
Onur Büyüktopçu’dan tartışma yaratacak sözler: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan Büyüktopçu, ‘ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim’ dedi.
Ünlüler hareketlerine dikkat etmeli!
İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları…
* Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.
* Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum.
* O insanları gördüğüm zaman selam veriyorlar bana kafamı çeviriyorum. ‘N’aber Onur’ diyor sadece kafa selamı veriyorum o kadar. Anlıyordur herhalde. Çok varmış o tarz insanlar bilseydim ünlü falan olmak istemezdim. Ne kadar pis bir dünya herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFA DAİR…
Bu fotoğraftaki kişi benim. Mezuniyet fotoğrafım. 16 yaşımdayım burada. Burnum estetikli bunu daha önce de söyledim, çok büyüktü küçülttürdüm. Daha 16- 17 yaşımda olduğum için böyle çıkmış ben de yok bu fotoğraf. Ne kadar masummuşum, hüzün var gözlerimde. Şu an 38 yaşımdayım…
8