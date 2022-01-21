Onur belgesi nedir, kimlere verilir, üniversite sınavında etkisi var mı? Onur belgesi hakkında MEB bilgileri

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;



(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;



a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,



b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,



c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,



ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,



d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,



e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,



f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,



