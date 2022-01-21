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Onur belgesi nedir, kimlere verilir, üniversite sınavında etkisi var mı? Onur belgesi hakkında MEB bilgileri

#Onur Belgesi#Onur Belgesi Kimlere Verilir#Onur Belgesi Kime Verilecek

Onur belgesi nedir ve kimlere verilir sorusu, karne gününe gelinmesiyle birlikte pek çok öğrencinin araştırdığı husus olmaya başladı. Karnelerin verilmesiyle beraber yarıyıl tatili başlayacak. Dönemin son sınavlarını tamamlayan öğrenciler, karne günü karnelerle birlikte dağıtılan onur belgesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğrenciler, başta onur belgesi, takdir ve teşekkür belgeleri olmak üzere, karne ve notları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Onur belgesi nedir, kimlere verilir ve üniversite sınavında etkisi var mı? İşte, o detaylar

1/4Onur belgesi nedir, kimlere verilir, üniversite sınavında etkisi var mı Onur belgesi hakkında MEB bilgileri

Onur belgesi hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda elde ettikleri ortalamalarla takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesiyle ödüllendirilecek. Davranışların da etkili olduğu onur belgesi bazı şartlara göre veriliyor. Peki, onur belgesi nedir, kaç puanla alınır? İşte onur belgesi almanın şartları…

2/4ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

3/4Onur belgesi nedir, kimlere verilir, üniversite sınavında etkisi var mı Onur belgesi hakkında MEB bilgileri

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

4/4Onur belgesi nedir, kimlere verilir, üniversite sınavında etkisi var mı Onur belgesi hakkında MEB bilgileri

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Onur belgesinin üniversite sınavında herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

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