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Onur belgesi nedir, kaç puanla alınır? İşte onur belgesi almanın şartları

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Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda elde ettikleri ortalamalarla takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesiyle ödüllendirilecek. Davranışların da etkili olduğu onur belgesi bazı şartlara göre veriliyor. Peki, onur belgesi nedir, kaç puanla alınır? İşte onur belgesi almanın şartları…

1/3Onur belgesi nedir, kaç puanla alınır İşte onur belgesi almanın şartları

2022 Yılının 15 tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlıyor. Karnelerin verilmesiyle beraber yarıyıl tatili başlayacak. Dönemin son sınavlarını tamamlayan öğrenciler, not ortalama hesaplarına başladı. Öğrenciler, başta onur belgesi, takdir ve teşekkür belgeleri olmak üzere, karne ve notları ile ilgili araştırma yapıyor.

2/3Onur belgesi nedir, kaç puanla alınır İşte onur belgesi almanın şartları

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

3/3Onur belgesi nedir, kaç puanla alınır İşte onur belgesi almanın şartları

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

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