Onu tanıdınız mı! "Türkiye’nin ilk boybAnd’iydik"

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri de biziz Bentürk, ayrıca gençlere dansı ikinci bir meslek olarak seçmelerini öneriyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: “Aslında şu anda yurt dışında herkes dans ediyor. Çünkü yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri. Bu işi profesyonel hale getirmek ve spor olduğunu kabul ettirmek için çok emek harcadık. İlk Türkiye milli takım dansçıları benim okulumdan çıktı. Bu sayede insanlar dansa spor olarak bakmaya başladı ama bu meslekte bir gelecek yok. Ben her zaman şunu söylüyorum; dansı profesyonel hobi olarak yapmalısınız. Bu ikinci bir meslek olmalı. Ana meslek olarak ben önermiyorum. Çünkü en ufak bir şey dans sektörünü vuruyor. Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri de biziz.”