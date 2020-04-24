Önü okyanus, arkası havuz: 10 kişilik jakuzisi var

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eşi Melinda Gates, koronavirüs günlerinde bile yatırım yapmaktan geri durmuyor.Çift, Güney California'da okyanus manzaralı bir ev için tam 43 milyon dolar verdi. Çiftin bu ev için anlaşmayı 27 Mart'ta tamamladığı belirtildi.Gates çiftinin yeni evinin neredeyse bütün odaları okyanus manzaralı. Ünlü çiftin bu evi, Teksaslı bir milyarderin eski eşi olan Madeleine Pickens'tan satın aldığı belirtildi.Pickens evini 48.2 milyon dolara geçen yılın ocak ayında satışa çıkarmıştı. Bu ev aynı zamanda Del Mar'taki en pahalı mülk olma özelliğini de taşıyor. Altı yatak odalı evin tavandan tabana kadar uzanan geniş pencereleri bulunuyor. Bu da okyanus manzarasının evin her yerinden görünmesini sağlıyor.Evin ön terası da bu manzarayı izlemek için ayrı bir imkan sunuyor. Mimar Ken Ronchetti'nin imzasını taşıyan tasarım, evin bol gün ışığı almasını da sağlıyor.Bill ve Melinda Gates'in satın aldığı bu yeni evin bütün odaları ve yaşam alanları son derece geniş. Evin bütün olanaklarının yanı sıra 10 kişilik bir de jakuzi bulunuyor.