Magazin Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 11:08 , 24 Nisan 2020 - 11:08

Önü okyanus, arkası havuz: 10 kişilik jakuzisi var

Dünyanın en zengin adamlarından biri ve eşi okyanus manzaralı ev için 43 milyon dolar harcadı.



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