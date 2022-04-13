ONS ALTIN FİYATI: 22 ayar, gram altın ve tüm altın türlerinde son durum değerleri... Altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzman görüşleri

FED DAHA DA AGRESİFLEŞEBİLİR

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü



Yükselen enflasyon küresel piyasalarda baskı oluşturuyor. Öyle ki ABD 10 yıllık tahvil faizi neredeyse son üç yılın zirvesine yükselerek yüzde 2.8’i gördü. Dolar endeksi ise 100 seviyesine ulaşmış durumda. Artan enflasyon görünümü Fed’in daha agresif bir faiz politikasını benimsemesine olanak sağlayabilir. Bu da güçlü dolar temasının sürmesine neden olmakta. Buna karşın yatırımcılar altın pozisyonlarında ısrarcı olmaya devam ediyor. Enflasyona karşı korunma isteği değerli metali desteklerken alım yönlü hareketler altın fiyatlarını destekliyor.



Her yerde bir enflasyon fiyatlaması var. Fed‘in sıkılaşmaya yönelik hızlı artırım sinyalleri, gevşeyen petrol görünümü ve tahvil faizlerinin yüksek seyri ons altını şimdilik dengede tutuyor. Değerli metali baskılayan unsurlarla birlikte güvenli liman özelliğini ön plana çıkarak unsurların da bulunması ons atındaki aşağı yönlü eğilimi engelliyor.



Teknik olarak ons altında ana eğilim yukarı. Yükseliş eğiliminin hızlanması adına 1965 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi şart. Böyle bir durumda ons altıda yeniden 2000 dolar ve hatta 2070 dolar seviyesinden bahsetmek mümkün olacak. Yatırım aracı olarak ons altın canlılığını koruyor. Ana resimde 1915 dolar seviyesi üzerinde seyirler korundukça yükseliş potansiyeli devam edebilir. Ancak ons altının seyrini Fed’in yıl boyunca atacağı faiz adımları belirleyecek. Dolayısıyla 1900 dolar seviyesi altındaki kalıcı seyirlerin oluşması halinde ons altındaki güçlenmeyi törpüleyebilir.