Önlisans KPSS ne zaman? Önlisans KPSS sınav giriş yerleri açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Önlisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Peki, Önlisans KPSS ne zaman?
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1
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2020-KPSS Önlisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından adayların sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan memur adayları katılım sağlayacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan uyarıya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İşte, 2020 Önlisans KPSS hakkında bilgi...
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KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül tarihlerinde yapıldı. Adaylar 80 TL olan sınav ücretini KPSS başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde ödediler.
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.