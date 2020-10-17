Önlisans KPSS ne zaman? Önlisans KPSS sınav giriş yerleri açıklandı!

2020-KPSS Önlisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından adayların sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan memur adayları katılım sağlayacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan uyarıya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İşte, 2020 Önlisans KPSS hakkında bilgi...