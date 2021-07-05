Önlisans KPSS ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adaylar, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Peki, Ön Lisans KPSS ne zaman?
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Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ön lisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ön Lisans KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına kısa bir süre kalması birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ön lisans yani iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. İşte, Ön Lisans KPSS hakkında son bilgiler...
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Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.
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KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
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Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.