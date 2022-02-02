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Önlisans KPSS ne zaman? İşte 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri

#Önlisans KPSS#ÖSYM

2022 KPSS Ön Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Bu yıl düzenlenecek olan Önlisans KPSS başvurularına henüz uzun bir süre var. Peki, Önlisans KPSS ne zaman?

1/3Önlisans KPSS ne zaman İşte 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS Önlisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2020 yılında yapılmıştı. İşte, 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

2/3Önlisans KPSS ne zaman İşte 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/3Önlisans KPSS ne zaman İşte 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

 

 

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#Önlisans KPSS#ÖSYM