Önlisans KPSS ne zaman? İşte 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS Önlisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2020 yılında yapılmıştı. İşte, 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri...