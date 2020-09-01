Önlisans KPSS ne zaman? İşte 2020 Önlisans KPSS sınav tarihi!
Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun olan vatandaşlara yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS önlisans sınavının ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmayı planlayan çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Öte yandan, 2020 KPSS önlisans sınavı için başvuru tarihinin ne zaman olacağı da sorgulanıyor. Peki, önlisans KPSS ne zaman?
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Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran önlisans mezunu vatandaşlar, 2020 KPSS Önlisans sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, 2020 KPSS Önlisans başvuru ve sınav tarihi...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.
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BAŞVURU TAKVİMİ
Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.