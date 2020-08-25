Önlisans KPSS ne zaman? Başvuru süreci devam ediyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor. İşte, KPSS sınav tarihi...