Önlisans KPSS ne zaman? Başvuru süreci devam ediyor!
Üniversitelerin iki yıllık önlisans programlarından mezun vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Önlisans sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar da şimdi sınav tarihini sorguluyor. Peki, Önlisans KPSS sınavı ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor. İşte, KPSS sınav tarihi...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.
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HES KODU BİLGİSİ İSTENİYOR
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor.