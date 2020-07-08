Kamuya bağlı kurumlarda memur olarak çalışma hayali kuran kişilerin ilgi gösterdiği KPSS'nin Önlisans sınavı için nefesler tutuldu. Aylardır sınavda yüksek puan almak adına yoğun şekilde çalışan vatandaşlar, temmuz ayının gelmesiyle birlikte sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans başvuruları ne zaman?
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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) farklı eğitim düzeylerine yönelik yapılan oturumları ÖSYM tarafından organize edilmeye devam ediyor. Lisans KPSS için başvuruların alınmasıyla birlikte şimdi ise iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans KPSS sınavı merak konusu oldu. İşte, KPSS sınav ve başvuru takvimi...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.