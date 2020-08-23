Önlisans KPSS başvurusu ne zaman bitecek? İşte Önlisans KPSS başvuru ücreti!
ÖSYM tarafından, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans Sınavı'nın (2020-KPSS) başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak başvuruların hangi tarih aralığında yapılacağını açıkladı. Peki, Önlisans KPSS başvurusu ne zaman bitecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının alınmaya başladığını bildirdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Üniversitelerin iki yıllık önlisans programlarından mezun vatandaşların katılım sağladığı, KPSS Önlisans sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilecek.
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HES KODU BİLGİSİ İSTENİYOR
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor.
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DHBT'YE KATILACAKLAR DA BAŞVURACAK
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekiyor.
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ÖSYM BAŞKANI BAŞARILAR DİLEDİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de KPSS Ön Lisans başvurularıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı:
“Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.