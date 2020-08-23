Önlisans KPSS başvurusu ne zaman bitecek? İşte Önlisans KPSS başvuru ücreti!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.



Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.