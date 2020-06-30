Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adaylara yönelik düzenlenecek 2020 KPSS önlisans sınavının başvurularının ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Lisans KPSS başvuruları için sürecin başlaması ile önlisans başvuruları merak konusu oldu. Peki, Önlisans KPSS başvurusu ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) AİS sistemi üzerinden yapılacak, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi başvuruları için süreç ayrıntıları sorgulanıyor. İşte, 2020 Önlisans KPSS için tüm ayrıntılar...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.