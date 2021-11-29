Online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi? Motokuryeler yarın çalışacak mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
Online yemek siparişleri iptal mi edildi sorusu İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamalar ile öne çıktı. İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte alınan tedbirleri açıkladı. Market ürünleri ve restoran yemek teslimatlarını gerçekleştiren motokuryeler de elektrikli scooter'ların İstanbul'da kullanımı kısıtlandı. Açıklama sonrası vatandaşlar online market ve yemek siparişlerinin durumuna odaklandı. Peki, Online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi? İşte, İstanbul Valiliği'nin motokurye kararı ile ilgili yaptığı açıklama.
Motokuryelerin çalışıp çalışmayacağı ve online yemek siparişlerinin durumu hava koşulları nedeniyle alınan kararların ardından takip edilen konulardan oldu. İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli market ve yemek teslimat servisleri durduruldu. İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, 29 Kasım Pazartesi günü saat 23.00’ten 30 Kasım Salı günü saat 18.00’e kadar motokuryelerin çalışmayacağını duyurdu.
ONLİNE YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle bugün 23:00'ten yarın 18:00'e kadar motokuryeliğin yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter'ların da kullanılmayacağını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten, yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.
Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli.
* Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz.
* Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik.
* Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.
* Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli.
* Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz.
* Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik.
* Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.