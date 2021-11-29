Online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi? Motokuryeler yarın çalışacak mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



* Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli.



* Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz.



* Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik.



* Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.