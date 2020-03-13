Online ve uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim nasıl oluyor?
Tüm dünyanın ardından ülkemizde de görülen Corona virüsü dolayısıyla tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile online olarak derslerin devam edeceğini söyledi. EBA aracılığıyla gerçekleşecek olan uzaktan eğitim süreci, bakanlık tarafından koordine edilecek. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde TRT de yer alacak. Peki, uzaktan eğitim nasıl oluyor? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un TRT ve EBA uzaktan eğitim sistemi hakkında açıkladığı bazı bilgiler
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Uzaktan eğitim süreci hakkında detaylar, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklarını okula göndermeyecek olan veliler, ilk haftanın ardından yapılacak uzaktan eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim nasıl yapılacak? İşte, Bakan Selçuk'un online ve uzaktan eğitim süreci hakkında bazı bilgiler
UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLARI BAKAN SELÇUK ANLATI
Corona Vürüsü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk şunları söyledi;
Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet pakedi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır.
Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.
Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız.
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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz.
İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır.
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Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ailelere birtakım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip, dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becelerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. 23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak.
23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır.
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UZAKTAN EĞİTİM NE DEMEK?
Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.
Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.