Online ve uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim nasıl oluyor?

Uzaktan eğitim süreci hakkında detaylar, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklarını okula göndermeyecek olan veliler, ilk haftanın ardından yapılacak uzaktan eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim nasıl yapılacak? İşte, Bakan Selçuk'un online ve uzaktan eğitim süreci hakkında bazı bilgiler



UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLARI BAKAN SELÇUK ANLATI



Corona Vürüsü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk şunları söyledi;



Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet pakedi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır.



Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.



Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız.