Online TYT ve LGS deneme sınavı ne zaman? TYT ve LGS deneme sınavı nasıl yapılacak?

ONLİNE LGS VE TYT NE ZAMAN? 10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek.