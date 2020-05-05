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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:55,

Online TYT ve LGS deneme sınavı ne zaman? TYT ve LGS deneme sınavı nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitim alan liseliler, Liselere Geciş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına da evlerinde hazırlanırken online deneme sınavı için düğmeye basıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı (LGS) öncesinde internet üzerinden deneme sınavı düzenleneceğini duyurdu. Peki, online TYT ve LGS deneme sınavı ne zaman? TYT ve LGS deneme sınavı nasıl yapılacak?

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LGS ve TYT sınavlarına evlerinde hazırlanan öğrenciler için dört deneme sınavı düzenlenecek. Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak. Peki, online TYT ve LGS deneme sınavı ne zaman? TYT ve LGS deneme sınavı nasıl yapılacak?

2ONLİNE LGS VE TYT NE ZAMAN
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ONLİNE LGS VE TYT NE ZAMAN?

10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek.

3Başvuru takvimi şöyle:
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Başvuru takvimi şöyle:

Online deneme sınavına girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.

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