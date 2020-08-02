Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan oynama ekranı

Gelen yeniliklerle birlikte ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa online olarak oynanmış olacak. Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.