Online eğitim başladı... Ünlüler de derse girdi

Farklı bir deneyim Çağla Şikel, “Hem çocuklarım hem benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bu zor süreçte eğitimlerine devam edebilmeleri yüzümüzü güldürdü. Çocuklar hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla buluştukları için çok mutlular” diye konuştu.