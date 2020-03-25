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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:56, /

Online eğitim başladı... Ünlüler de derse girdi

Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula döndü. TRT-eba TV ile Eğitim Bilişim Ağı (eba) üzerinden yapılan ‘uzaktan eğitim’ önceki gün ilk dersle başladı.

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Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ekran başında dersleri takip etti ve uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı.

2Farklı bir deneyim

Farklı bir deneyim

Çağla Şikel, “Hem çocuklarım hem benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bu zor süreçte eğitimlerine devam edebilmeleri yüzümüzü güldürdü. Çocuklar hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla buluştukları için çok mutlular” diye konuştu.

3Söylenen saatte bilgisayar başındayız

Söylenen saatte bilgisayar başındayız

Işın Karaca, “Ben de her anne ve baba gibi Mia’nın eğitimiyle yakından ilgileniyorum. Mia ile beraber söylenen saatte bilgisayar başındayız. Bir anne olarak derslerini ne olursa olsun kontrol edip takip ediyorum” dedi.

4Eğitime devam

Eğitime devam

Özlem Yıldız uzaktan eğitimle birlikte oğlu Demir’in yeniden ders çalışmaya başladığını söyledi. Ünlü sunucu oğlunu ders çalıştırırken kendisinin de öğrencilik yıllarına döndüğünü sözlerine ekledi.

5Ders saatlerine göre organize oluyoruz

Ders saatlerine göre organize oluyoruz

Ceyda Düvenci, “Evde eğitim başladığından beri ders saatlerine göre organize oluyoruz. Ali’nin öğle uykusu zamanında Melisa’nın dersi başlamış oluyor. Saat 13.00-15.30 arası Melisa evde eğitim dersini alıyor. Ardından fizyoterapi seansı yapıyor” diye konuştu.

6Hem öğretmeni hem sınıf arkadaşı

Hem öğretmeni hem sınıf arkadaşı

Mustafa Ceceli, uzaktan eğitime başlayan oğlu Arın’ın ilk gününden fotoğrafını “Ders zili çaldı” notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Biz online eğitimi üç yerden takip ediyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı’nın eba televizyonundan, okul sayfamızdan ve Morpa Kampüs’ten. Arın her gün saat 9’da derslere başlıyor, 16.00’da bitiriyor. Ara sıra teneffüsler de veriyoruz. Arın’ın hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşıyım” dedi.

7Karışık duygular

Karışık duygular

Esra Eron, “Kızım Alya, biraz karışık duygular içinde. Arkadaşlarını özlemiş ama evde öğlen yemek yemek daha zevkliymiş” diye konuştu.

8Oğlunu paylaştı

Oğlunu paylaştı

Simge Tertemiz, oğlu Kayra’nın ders dinlerken çektiği karesini Instagram’ında paylaştı.

9Bizimki de başladı

Bizimki de başladı

Ferman Akgül, oğlu Axel’in fotoğrafını sosyal medya hesabına “Bizimki de online derse başladı” notuyla yükledi.

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