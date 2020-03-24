Online Corona Virüsü (Korona Virüsü) testi nasıl yapılır? Corona Virüsü belirtileri neler?

ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR? Sitede sorulan çeşitli sorular üzerinden kullanıcının corona pozitif çıkma ihtimaline yönelik bir veri sunuluyor. Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. TC kimlik numarasıyla bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.



