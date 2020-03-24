Ünlü isimler arasında da görülmeye başlanan Corona Virüsü (Korona Virüsü) dünyanın dört bir yanında tehdit oluşturmaya devam ediyor. Belirtileri diğer hastalıklarla benzerlik gösterebilen Corona Virüsü için online test sayfası hizmete sunulmuştu. Peki, Online Corona Virüsü (Korona Virüsü) testi nasıl yapılır? Corona Virüsü belirtileri neler?
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Artan vakalarla birlikte Corona Virüsü testiyle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Yaşadıkları çeşitli sağlık sorunu nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, kendilerinde görülen belirtilerin Corona Virüsü tanıtımına girip girmediğini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, oluşabilecek yanlış yargıların önüne geçebilmek amacıyla online corona virüsü testi sayfasını hizmete sundu.
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ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR?
Sitede sorulan çeşitli sorular üzerinden kullanıcının corona pozitif çıkma ihtimaline yönelik bir veri sunuluyor. Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. TC kimlik numarasıyla bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.
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Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.
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Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
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Siz de https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ sayfasına erişip sağlayarak online test yapabilir, yaşadığınız sağlık sorununun corona virüsü ile ilgilisi olup olmadığı konusunda bilgi edinebilirsiniz. Ancak bu testin tavsiye niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN TIKLAYIN
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Corona Virüsü vakalarında görülen belirtiler genel olarak şunlar:
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi