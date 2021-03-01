Online AÖL sınavları bugün tamamlanacak - AÖL sınav giriş ekranı

AÖL sınav giriş ekranı, açık lise sınavlarının başlamasının ardından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleşecek. Sınavların başlamasıyla beraber binlerce AÖL öğrencisi, Açık Öğretim Lisesi sınav girişi nasıl yapılır, sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Mart tarihine kadar sürecek olan söz konusu sınava öğrenciler T.C kimlik numarası ve şifre ile erişim sağlayacaklar. Şifresini unutan öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden şifre temin edebilecekler. İşte, MEB AÖL sınav giriş ekranı ve sınava dair ayrıntılı bilgiler.