Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav giriş sistemi 18 Nisan 2020 tarihi itibariyle erişime açıldı. Öğrenciler 7 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan online AÖF sınavını istediği gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Sınavlarda her bir ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre veriliyor. Peki online AÖF sınavı nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?