Online AÖF sınavı nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Koronavirüsü önlemleri kapsamlında AÖF bahar dönemi ara sınavları online sistem üzerinden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte tamamlanacak. İlk kez yapılan online sınavla ilgili soru işaretlerine yanıt arayan açıköğretimliler bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, online AÖF sınavı nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav giriş sistemi 18 Nisan 2020 tarihi itibariyle erişime açıldı. Öğrenciler 7 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan online AÖF sınavını istediği gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Sınavlarda her bir ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre veriliyor. Peki online AÖF sınavı nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Abone Ol
ONLİNE AÖF SINAVI NASIL YAPILACAK?
AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
3
Abone Ol
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
4
Abone Ol
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.