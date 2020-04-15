Onları virüs durduramadı

Kendileri egzersiz programlarını aksatmayan ünlüler zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerini de kendileriyle birlikte spor yapmaya çağırıyor. İşte karantinada sporundan vazgeçmeyen ünlüler. Model Josephine Skriver her gün düzenli olarak spor yapıyor. Sık sık da o sırada çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıyor. Skriver, takipçilerine de kendisiyle birlikte spor yapmalarını öneriyor. Tenisçi Venus Williams sporunu aksatmıyor. Christina Milian egzersizi bittikten sonra sosyal medya için poz veriyor. Model Elsa Hosk, takipçilerine kişisel eğitmeninin Instagram adresini vererek onunla birlikte spor yapmalarını önerdi.Bar Refaeli evinin bir köşesinde sporunu yapıyor. Nicole Scherzinger ve Thom Evans, evlerinin spor salonunda ya da bahçede egzersiz yapıyorlar. Model Hilary Rhoda sık sık spor yaparken çekilen videolarını paylaşıyor. Bir başka model Izabel Goulart da evinde egzersiz yapıyor. Ebru Şallı, pilatesten vazgeçmiyor. Demet Şener de egzersizi aksatmayan ünlülerden. Mark Wahlberg, evindeki donanımlı spor salonunda kaslarını güçlendiriyor. Model Sara Sampaio'ya arkadaşı eşlik ediyor.